مخطط إيراني لاغتيال سفيرة أمريكية.. وترامب: الرد سيكون أقوى ألف مرة

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران، بمواجهة رد "أقوى ألف مرة"، حال هاجمت مصالح للولايات المتحدة، بعد تقارير تحدثت عن أنّ طهران خططت للانتقام من مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني، باغتيال سفيرة أمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه في تويتر، أمس الاثنين، إنّ "أي هجوم من جانب إيران، أيا يكن شكله، ضد الولايات المتحدة، سيجابه برد سيكون أقوى بألف مرة".

وجاءت تغريدة ترامب بعد تقارير صحفية أفادت بأنّ إيران وضعت مخططا لاغتيال السفيرة الأفريقية في جنوب أفريقيا لانا ماركس، القريبة من الرئيس الأمريكي.

وكان موقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي، نقل عن مسؤولين أمريكيين، لم يكشف عن هويتهما، قولهما إنّ أجهزة الاستخبارات تعتقد أنّ الحكومة الإيرانية تخطط لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا لانا ماركس القريبة من الرئيس ترامب.

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّه يأخذ على محمل الجد تقارير صحفية مفادها أنّ إيران وضعت مخططا لاغتيال سفيرة أمريكية، لكن طهران نفت ذلك.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز"، تعليقا على هذه الأنباء: "نأخذ هذا النوع من التقارير على محمل الجد".

وأضاف: "نعلم أنّ إيران هي الدولة الأولى الداعمة للإرهاب في العالم، وأنّه سبق لهم ونفذوا هذا النوع من الاغتيالات في أوروبا وأماكن أخرى".

وتابع الوزير الأمريكي: "سنفعل كل ما بوسعنا لحماية كل مسؤول في وزارة الخارجية"، محذرا طهران من أنّ "مهاجمة أي أمريكي، أيا يكن المكان أو الزمان، سواء أكان دبلوماسيا أم سفيرا أم عسكريا، أمر غير مقبول إطلاقا".

وكانت الخارجية الإيرانية ردت في وقت سابق على تقرير بوليتيكو بالقول، إنّ ما أورده الموقع الإخباري الأمريكي مجرد "معلومات كاذبة" و"لا أساس لها".

واعتبرت الخارجية الإيرانية على لسان المتحدث باسمها، أنّ هذه المعلومات ليست سوى أساليب متكررة ومثيرة للغثيان لخلق مناخ معاد لإيران على الساحة الدولية.

وأضافت أنّ إيران أثبتت التزامها الدائم بالمبادئ والممارسات الدبلوماسية الدولية، في حين أنّ إدارة ترامب ضربت عرض الحائط بالعديد من المعايير والأساليب المقبولة دوليا.

وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، بعدما انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في مايو 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية شديدة على إيران، وذلك تطبيقا لسياسة الضغوط القصوى التي يريد من ورائها إجبار إيران على الموافقة على اتفاق أفضل.