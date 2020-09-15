3 قيادات وفدية يواصلون الاعتصام داخل مقر الحزب

انضم أشرف منصور رئيس لجنة شباب الوفد في الجيزة، ومحمد مجدي فرحات رئيس لجنة شباب الوفد بالقاهرة، إلى اعتصام راضي شامخ نائب رئيس اللجنة النوعية لشباب الحزب، بمقر حزب الوفد الكائن بشارع بولس حنا بمنطقة الدقي.

وكان شامخ قد أعلن، مساء أمس، دخوله في اعتصام مفتوح والإضراب عن الطعام بالتزامن مع انعقاد الهيئة العليا للحزب لاحتواء غضب المطالبين بالانسحاب من القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بسبب تخصيص عدد مقاعد قليلة للحزب بالقائمة.

ورفض القيادي الوفدي محاولات طارق تهامي ومحمد فؤاد وعبدالعزيز النحاس أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد لإثنائه عن قرار الاعتصام والإضراب عن الطعام داخل مقر حزب الوفد.

وطالب المعتصمون داخل مقر حزب الوفد بضرورة حضور المستشار بهاء أبوشقة إلى مقر الحزب للتشاور معه حول حقيقة حصول الوفد على عدد قليل من المقاعد في القائمة الوطنية وأسباب إخفاق الحزب في انتخابات الشيوخ.