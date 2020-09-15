مصرع فتاة غرقاً أثناء قيامها بغسل الأواني في "نيل سوهاج"

لقيت فتاة مصرعها غرقاً، بناحية "نجع عبد ربه"، بدائرة مركز دار السلام، في محافظة سوهاج، إثر سقوطها في نهر النيل، أثناء قيامها بغسل الأواني المنزلية على حافة النهر، تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بغرق سيدة في نهر النيل، بناحية "نجع عبد ربه"، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات وحدة الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين غرق "دينا ر. م."، 17 سنة، بدون عمل، تقيم بذات الناحية.

وبسؤال جد المجني عليها، ويُدعى "مرسي أ. ع."، 70 سنة، مزارع، قرر أنه أثناء قيام حفيدته بغسل بعض الأواني على حافة نهر النيل، انزلقت قدمها وسقطت في المياه، مما أسفر عن مصرعها غرقاً، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المجني عليها، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثة.