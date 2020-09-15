مطار القاهرة يستقبل اليوم 145 رحلة لتقل 16413 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم، 145 رحلة طيران دولية، من وإلى عدة وجهات دولية وداخلية تقل على متنها 16413 مسافرا من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة، بمطار القاهرة الدولي، عن أنّ عدد رحلات السفر التي ستقلع من مطار القاهرة الدولي تبلغ 72 رحلة وتقل على متنها 8627 مسافرا، وتقلع إلى عدد من العواصم، بينها واشنطن، فرانكفورت، موسكو، باريس، لندن، روما، ميلانو، الدار البيضاء، البحرين، مسقط، الدمام، الخرطوم، الطائف، نيروبي، لاجوس، تونس، أثينا، فيينا، بيروت، اسطنبول، أديس أبابا، جدة، دبي، الشارقه، أربيل، الرياض، وأبوظبي.

وأضافت المصادر أنّ المطار يستقبل عبر صالات وصوله المختلفة 73 رحلة، تقل على متنها 7786 مسافرا قادمين من عدة وجهات دولية، بينها تورنتو، فرانكفورت، لندن، باريس، ميلانو، عدن، سيئون، لاجوس، أثينا، اسطنبول، فيينا، مسقط، أبوظبي، دبي، الشارقة، جدة، أديس أبابا، دبي، وبيروت.