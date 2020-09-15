تحصيل 3.8 مليار جنيه ضرائب ورسوما بجمارك الإسكندرية في أغسطس

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال، نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنّ الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات".

وأضاف التقرير أنّ الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنّ الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ألفين و983 بيانًا جمركيًا خلال أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: "الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس"، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة 128 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنّ إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي، بلغت نحو 3 مليارات و878 مليونًا و168 ألف جنيه.