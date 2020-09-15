الحبس سنة لفتاة روجت شائعات عن إصابات كورونا داخل مصنع بالشرقية

قضت محكمة جنح بلبيس، اليوم، بمعاقبة فتاة بالحبس لمدة سنة، بتهمة ترويج شائعات كاذبة، وبث الذعر في نفوس الأهالي، بعد قيامها بنشر فيديو زعمت خلاله وجود العديد من الإصابات بفيروس "كورونا" بين العاملين في أحد المصانع بمحافظة الشرقية.

تعود الواقعة إلى شهر مارس الماضي، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة بلبيس يفيد بورود معلومات عن قيام "ش. ع. أ."، 26 سنة، طالبة بإحدى كليات التعليم المفتوح، بنشر مقطع فيديو عبر منصة "يوتويب"، روجت خلاله لوجود حالات مصابة بفيروس "كورونا" داخل أحد المصانع بنطاق المحافظة، على خلاف الحقيقة، بهدف زيادة نسبة المشاهدات.

انتقلت قوة من الشرطة لإلقاء القبض على الفتاة، لاتهامها نشر الشائعات وإثارة الذعر بين الأهالي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي تولت التحقيق، وأمرت بإحالة المتهمة إلى محكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.