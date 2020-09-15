النقض ترفض طعن النيابة على براءة زهير جرانة في "تراخيص الشركات"

قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة، على براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، في قضية تراخيص الشركات، وتأييدها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات.

ونسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق زهير جرانة، بصفته موظفًا عموميًا أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته وإصدار تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه.