ضبط 35 ألف عبوة "سناكس" مغشوشة داخل مصنع بالخانكة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، اليوم، لضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الغذائية، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من السلع المغشوشة داخل مصنع مقرمشات بدائرة مركز الخانكة، وضبط مخزن يحتوي على كميات من السكر التمويني.

تلقى اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العقيد أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث التموين، يفيد تنفيذ حملة مكبرة على عدد من الأسواق على مستوى المحافظة، أسفرت عن ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم، تم تجميعها داخل مخزن تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بالخانكة، بغرض الاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.

كما تم ضبط مصنع لإنتاج المقرمشات، بداخله 35 ألفًا و600 عبوة "سناكس" تبين أنها مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية، في شكل منتج نهائي، بالإضافة إلى 2110 أطنان "ذرة صفراء" بدون مستندات ومجهولة المصدر، و200 كيلوجرام "سناكس" من مرتجعات المصانع والمحال العامة، تمهيداً لإعادة طرحها للبيع في الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 555 جراماً مشغولات فضية، أشكال مختلفة، بدون دمغات حكومية، وغير خالصة الرسوم المستحقة للدولة، ومحظور تداولها بالأسواق، وبدون مستندات، ومجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة صاحب محل للمشغولات الفضية، بدون ترخيص، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 1364عبوة سجائر مختلفة الأنواع، داخل محل لتجارة السلع الغذائية، بدون ترخيص، قام صاحبه بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمي، بناحية شبرا الخيمة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.