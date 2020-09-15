ضبط المتهم بدهس مواطن بسبب السرعة الجنونية في الزقازيق

تمكن ضباط مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية من إلقاء القبض على السائق المتهم بدهس أحد المواطنين، أثناء وقوفه بجوار سيارته بأحد الشوارع في مدينة الزقازيق، بسبب السرعة الزائدة.

وقال مصدر أمني إن المواطن كان يقف بجوار سيارته، استعداداً لقيادتها، عندما تعرض للدهس من جانب سيارة "سرفيس" أجرة، كان سائقها يقودها بسرعة جنونية، وأضاف أنه بعد تلقي مركز شرطة الزقازيق إخطاراً بالحادث، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي صاحب محل ومقيم بمدينة الزقازيق، كما تم تحديد رقم السيارة المتسببة في الحادث، والتعرف على هوية سائقها، والذي تم ضبطه.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو أظهر لحظة اصطدم سيارة "سرفيس" مسرعة بأحد المواطنين، أثناء وقوفه بجوار سيارة في مدينة الزقازيق.

وأظهر المقطع، الذي وثقته كاميرات المراقبة، المجني عليه أثناء وقوفه بجوار سيارته، بالقرب من مساكن "تل بسطة"، قبل أن يتعرض للدهس تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة، قذفت به إلى مسافة بعيدة، فيما تجمع عدد من المارة لمحاولة إنقاذه، قبل أن يلفظ أنفاسه نتيجة الحادث.