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وكالة الأنباء السورية تعلن سقوط مروحية أمريكية.. والتحالف الدولي ينفي

كتب:

وكالات
01:53 م | الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
سقوط مروحية - صورة أرشيفية

سقوط مروحية - صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم، بسقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، فيما نفى التحالف الدولي الخبر.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية قولها، إن مدرعات الجيش الأمريكي تطوق حاليا موقع سقوط المروحية، وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، غير صحيح.

 

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