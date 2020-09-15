وكالة الأنباء السورية تعلن سقوط مروحية أمريكية.. والتحالف الدولي ينفي

أفادت وكالة الأنباء السورية، اليوم، بسقوط مروحية تابعة للجيش الأمريكي في قرية تل حداد بريف اليعربية بالحسكة، فيما نفى التحالف الدولي الخبر.

ونقلت الوكالة السورية عن مصادر محلية قولها، إن مدرعات الجيش الأمريكي تطوق حاليا موقع سقوط المروحية، وقال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن سقوط مروحية أمريكية في مدينة الحسكة السورية، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، غير صحيح.