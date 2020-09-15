نائب بـ"الشيوخ": مصر تتعرض لحرب هاشتاجات مغرضة ينفذها الإخوان

قال حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ المنتخب، إنّ مصر تتعرض لحرب هاشتاجات مغرضة مصنوعة في الخارج بواسطة أجهزة استخباراتية معادية لمصر، وتنفذ في الداخل بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية وعملائها، مؤكدا أنّ الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية المصرية التي تواصل جهودها التنموية من أجل الدولة.

وأوضح توفيق أنّه بدراسة الهاشتاجات المشبوهة وطبيعة التفاعل بشأنها، يتبيّن أنّ غالبية المدونين عليها والمتفاعلين معها من خارج مصر، ولهم انتماءات إخوانية بحتة، أو حتى من الموالين للجماعات الإرهابية ومعروف عنهم الشماتة في استشهاد أبطالنا، وهو طبع إخواني ثابت منذ سقوط نظام مرسي على يد الشعب المصري قبل 7 سنوات.

وأشار توفيق إلى أنّ هذه الهاشتاجات بمثابة تدخل واضح وصريح في الشؤون الداخلية لمصر، فضلا عن كونها تعبر فقط عن الإخوان، ومن والاهم، ومن ثم فالتعامل معها باعتبارها أداة لقياس الرأي العام في مصر، أمر خاطئ ومغرض في الوقت ذاته.

ولفت إلى أنّ الشعب المصري كله خلف القيادة السياسية، ويدرك التحديات والمخاطر التي تمر بها الدولة جراء مثل هذه الأعمال التي لفظها منذ زمن بعيد.