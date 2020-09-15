فيديو.. سكان الشربتلي عقب ترميمها: الدولة عملت فوق المطلوب

علّق سكان عمارة الشربتلي التي تعرضت للتصدع بسبب أعمال محطة مترو أنفاق الزمالك، على إصلاح العمارة من قبل الحكومة وعودة السكان لها مرة أخرى.

وقال أحد السكان في تقرير أذاعته قناة "mbc مصر": "إحنا في دولة غير الدولة، الناس عملت لنا كل حاجة بشفافية ومهنية وقدمت فوق المطلوب، ولما العامود يتحول لـ27 عمود بالحل الهندسي معناه إنهم ناس مبتهزرش، ومش من مصلحة شركة فرنسية عالمية صورتها تتهز".

وأضافت إحدى السيدات من سكان العمارة: "المسؤولين كلهم بما فيهم الوزير وقفوا جنبنا بطريقة هايلة ورجعنا آمنين لبيوتنا ومبسوطين جدا، بعد ما كنا فاكرين إن الأمور مش هتمشي كويس".

وتابع ساكن آخر: "العمر الافتراضي للعمارة زاد، والعمارة كانت بتعاني من المشكلات ورب ضارة نافعة، والإصلاحات اتعملت في وقت قياسي وراجعين البيت فرحانين ومطمنين".

وزادت سيدة أخرى من السكان، قائلة: "أهم نموذج حصل في مصر إن المسؤول طلع اتكلم ومنع أي بلبلة وشائعات، الالتزام بيخلي في ثقة أكتر في كل كلمة بتقولها الدولة".

وأخليت عمارة الشربتلي بمنطقة الزمالك من السكان، بسبب هبوط أرضي في 26 من يوليو الماضي، أدى إلى حدوث ميل وتصدع بالعقار، علاوة على إغلاق المعهد السويسري القابع في محيط الهبوط، حيث مالت العمارة نتيجة حدوث هبوط أرضي بسبب أعمال حفر مشروع مترو الأنفاق.

وكان وزير النقل صرح في تصريحات تلفزيونية سابقة، بأنّ العمارة أصبحت آمنة بنسبة 100% مما لحقها من أضرار تسببت فيها ماكينة الأنفاق، مقدمًا الشكر لكل سكان عمارة الشربتلي بالزمالك ووصفهم بالوطنيين الذين يحبوا وطنهم ويثقون في حكومتهم وفي رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أنّ ترميم العمارة تكلف 11 مليون جنيه، وأنّ تحالف الشركات المصرية الفرنسية تحمل تكاليف ترميم العمارة وتدعيمها وتكلفة مبلغ إقامتهم خارج العمارة.