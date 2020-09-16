بخلاف التمثيل والغناء والرسم.. أحمد حلمي "هاوي" اقتناء نظارات

مواهب كثيرة يتمتع بها الفنان أحمد حلمي، ليس فقط براعته في الأداء التمثيلي، التي نتج عنها عدة أفلام ناجحة منها "أسف على الإزعاج، ألف مبروك، لف ودوران، مطب صناعي، زكي شان، جعلوني مجرما، صنع في مصر"، لكن يتمتع بموهبة الكتابة، وصدور كتاب من تأليفه يحمل اسم "28 حرف".

وخلال استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس عبر شاشة DMC، تحدث أحمد حلمي عن موهبة الرسم والتحاقه بكلية التربية الفنية، وهى الموهبة التي ورثتها عنه ابنته لي لي، بخلاف موهبته في الغناء ومحاولته الالتحاق بكلية التربية الموسيقية وخوضه اختبارات القدرات الخاصة بها.

وقام أحمد حلمي بالغناء أمام لجنة الاختبار بـ"التربية الموسيقية"، بنشيد "طلع البدر علينا" ونجح بالفعل وأعلنوا اسمه في المقبولين ولكنه لم يلتحق بالكلية، وفي غالبية أفلامه كان "حلمي" حريصًا على تقديم بعض الأغنيات منها "لمّا حبيبتي هتكبر" في فيلم "مطب صناعي"، و أغنية "الواد أبو جل في شعره" بفيلم "زكي شان".

ومن ضمن هوايات الفنان أحمد حلمي، اقتناء أكبر عدد من النظارات، ولديه ما يزيد عن 250 نظارة، حسب تصريحات تليفزيونية سابقة له، يجمع بين النظارات الحديثة والقديمة والأنتيكا، مشيرًا إلى امتلاكه مايشبه دولابًا خصصه للنظارات بكافة أشكالها.

وأكد "حلمي" أن اقتناءه للنظارات الطبية ليس بهدف تجميعها و "ركنها على الرف" ولكن لاستهلاكها بشكل مستمر وحسب طبيعة ملابسه، متابعًا: فيما عدا النظارات الشمسية، لدي نظارة واحدة فقط، تشبه نظارة الفنان نظيم شعراوي، لأن عدساتها نظر وأسهل في استخدامها عند خروجه في فترة الصباح.