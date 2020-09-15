200 ألف مستفيد من الأنشطة الممولة بـ"حياة كريمة" حتى نهاية أغسطس

قال الدكتور خالد عبدالفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك نحو 200 ألف شخص مستفيد من الأنشطة الممولة من حياة كريمة حتى 30 أغسطس، بخلاف أنشطة الوزارة التي تقوم بها، منهم 60 ألف مستفيدين من المكون السكني.

المبادرة خدمت ما يقرب من 15 ألف منزل

وأضاف مدير مبادرة حياة كريمة لـ"الوطن"، أن المبادرة خدمت ما يقرب من 15 ألف منزل، بهم ما يفوق 60 ألف شخص، بخلاف استفادة أكثر من 120 ألف شخص مستفيد من القوافل الطبية، و15 ألف شخص حصل على نضارة طبية، و12 ألف عمليات جراحية وعيون.

وأكد عبدالفتاح أن حجم الاستثمارات المنصرفة حتى هذه اللحظة 370 مليون جنيه، بخلاف ما أنفقته الجمعيات الأهلية.

تنظيم 254 قافلة طبية حتى 30 أغسطس

وأشار إلى أنه تم تنظيم 254 قافلة طبية حتى 30 أغسطس من إجمالي 284 قافلة مستهدف تنفيذها، لافتا إلى أن القوافل الطبية استفاد منها 106 آلاف شخص و894.

وأكد أن التدخلات الصحية شملت 1716 أنف وأذن وحنجرة، 10 آلاف و103 عظام، و14 ألف و30 باطنة، و5 آلاف و328 جلدية، و53 ألف و581 رمد، و4 آلاف و474 نساء وولادة، و1307 جراحة عامة، و8 آلاف و877 أطفال، و1772 صدر، و12 ألف و909 سونار وتحاليل وأشعة، و2868 أخرى.

وأكد أن وزارة التضامن تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن التعامل يتم بشكل مباشر مع السكان إلى جانب أن الجمعيات الأهلية لا تنهتي بنهاية مدة التنفيذ، مؤكدا أن علاقتهم بالقرى متواصلة طوال فترة المبادرة، حيث تم استهداف 143 قرية في السنة الأولى، و214 قرية في السنة الثانية، إلا أنه بشكل عملي يتم العمل في 357 قرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بشكل تراكمي كل سنة: "الجمعيات يكون لديها قرى جديدة، إلا أن علاقتها بالقرية القديمة لاتنتهي".