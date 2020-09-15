"عمومية النقض" تعقد اجتماعها وتوزع العمل للعام القضائي الجديد

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة رئيس المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، بحضور القضاة نواب رئيس المحكمة أعضاء الجمعية العمومية.

وقال المستشار خالد فاروق، المستشار الإعلامي لرئيس محكمة النقض، في بيان اليوم، إن الجمعية العمومية شهدت توزيع العمل للعام القضائي 2020-2021، والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة، ومراعاة صالح العمل.

وألقى رئيس المحكمة كلمة رحب فيها وأثنى على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية، وهنأ قضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال كلمته على إرساء قواعد العدالة الناجزة، داعيًا المولى سبحانه وتعالى، لشهداء الوطن، وأن يحفظ مصر وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل مكروه وسوء.