محافظة أسيوط تستعرض إنجازات وحدة السكان ضمن مشروع تسريع الاستجابة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تحسين معدلات القضية السكانية بالمحافظة والسيطرة على الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر على معدلات الانجاز وتلتهم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليها تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وهو ما يحول دون احساس المواطنين بإرتفاع معدلات النمو.

وأشار إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على وضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة لقضايا السكان ورفع وعي المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية وتعويض الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والاستمرار في العمل على تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذي يتم تنفيذه بعدة محافظات من بينها محافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

كان وفد من محافظة أسيوط قد شارك في ورشة مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " للحد من معدلات الانجاب والنمو السكاني والتي يتم تنظيمها بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة خلال الفترة من 14 : 17 سبتمبر الجاري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر لبحث ومناقشة مهام وآليات تنفيذ المشروع الذي يتم تنفيذه بعدد من المحافظات هي الأعلى في معدلات الانجاب والنمو السكاني وذلك بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وبتعليمات وإشراف اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة أسيوط.

حيث استعرضت وحدة السكان بمحافظة أسيوط بقيادة فتحي صلاح عامر مدير الوحدة انجازات خطة وحدة السكان ضمن مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية" خلال الفترة الماضية وما تم تنفيذه من الخطة وذلك ضمن عروض لخطة كل محافظة مشاركة في الورشة.

كما تم الإستماع لمحاضرة عن "مصفوفة المؤشرات الخاصة بالمشروع" للدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، ومحاضرة بعنوان "عرض مسح خصائص القرية المصرية والمعلومات المتاحة بالجهاز" لعبدالحميد شرف رئيس قطاع السكان بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فضلاً عن محاضرة بعنوان "التعرف على نظام المعلومات المتاح بوزارة التنمية المحلية" بالإضافة إلى الإستماع إلى محاضرات "الهيكل التنظيمي للمشروع والرؤية المستقبلية في 2020 " للدكتور علاء بكر استشاري التطوير والدعم المؤسسي ومستشار المشروع ، وآخرى بعنوان "أهمية التخطيط المبنى على النتائج في متابعة الخطط" للدكتورة ياسمين الجرف مستشار المتابعة والتقييم بالمشروع.

كما تم تنظيم عدد من الأنشطة خلال المحاضرات والاستماع لمناقشات الوفود المشاركة لكل محافظة فضلاً عن المحاور الرئيسية وأنشطة المشروع بمشاركة الشباب المتطوع وفرق الرصد ومراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات وتحديد آليات لتحقيق أهداف المشروع المرجوة وربطها برؤية مصر 2030 والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

يذكر أن ورشة العمل انطلقت أمس "الاثنين" بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور ومشاركة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام ، والسفير الدكتور محمد حازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على المشروع ، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان ، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع ، وعدد من مستشاري المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (أسوان ، الأقصر ، سوهاج ، وأسيوط ، قنا) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات؛ وذلك في اطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030 بشكل متكامل تنفيذاً لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية.