سلامة: الدولة المصرية نجحت في تثبيت أركانها والشعب يعي إنجازات الرئيس

قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن الدولة المصرية نجحت في تثبيت أركانها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن هناك وعيا شعبيا بالإنجازات التي حدثت على مختلف الأصعدة، خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف "سلامة" خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن الجماعة الإرهابية تعرضت لضربات موجعة في الفترة الأخيرة بعد القبض على مرشدها محمود عزت، وهو ما مثل نهاية حلقة الغموض التي كانت الجماعة تحاول من خلالها إظهار قوة غير حقيقية لها.

وتابع: "خطوط تحركات هؤلاء الإرهابيين واضحة للأجهزة الأمنية، كما أن المواطن المصري متعاون تماما مع الأجهزة الأمنية في كل ما يتعلق بالخروج عن القانون من هذه الجماعة أو غيرها، وهو ما أربك الجماعة".

وأردف، أن القبض على محمود عزت، أدى إلى حدوث انشقاقات كثيرة فيما بين أفراد الجماعة: "بيبلغوا عن بعض، والمشهد الأساسي هو الانقسام الحاد"، لافتًا إلى أن هناك من يتقاضى مليون ونصف المليون جنيه شهريًا، بينما يتسول الآخرون في شوارع أسطنبول ولا يجدون مورد رزق لهم، بعدما فقدوا مصداقيتهم، وهو ما حول قلة منهم إلى إطلاق الشائعات بشكل هيستيري.

وأكد، أن الدولة المصرية تسعى إلى عمل إنجاز غير مسبوق في تاريخها وهو إزالة العشوائيات، كما تصالح 1.3 مليون مواطن بملف مخالفات البناء من أصل مليوني مواطن، كما أن مشروع الأسمرات وغيط العنب وهو إنجاز ليس مسبوقًا في تاريخ مصر، ومن ثم فإن جماعة الإخوان الإرهابية أنفقت مليارات الدولارات لضرب استقرار الدولة المصرية.