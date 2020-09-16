باحث: الإخوان يمرون بأسوأ فترة طوال تاريخهم

يرى منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان المسلمين يمرون بأسوأ ظروفها منذ نشأة التنظيم، والانهيار الحالي للمنظمة له علاقة بالهيكل التنظيمي وله علاقة بالأذرع الأمامية التابعة للتنظيم، ومن تلك الأذرع قنوات مكملين والشرق وغيرها.

وأضاف "أديب"، في تصريحات مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن أحد قيادات التنظيم في وقت سابق أعلن عن وجود اختلاسات وسرقات داخل التنظيم، وبالتالي ما يحدث في قنواتهم والفضائح التي تُعلن عنها أمر طبيعي عن الإخوان.

وتابع أن مرور الإخوان بأسوأ فترة في تاريخهم الآن دليل على أن الضربات العسكرية المصرية التي وُجهت إليهم خلال السنوات الماضية أتت ثمارها، وربما تلك الثمرات ستؤدي إلى انهيار كامل للتنظيم.