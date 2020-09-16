رئيس التحرير

محمود مسلم

باحث: الإخوان يمرون بأسوأ فترة طوال تاريخهم

كتب:

عبد الرحمن خالد
12:48 ص | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
منير أديب

منير أديب

يرى منير أديب، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أن جماعة الإخوان المسلمين يمرون بأسوأ ظروفها منذ نشأة التنظيم، والانهيار الحالي للمنظمة له علاقة بالهيكل التنظيمي وله علاقة بالأذرع الأمامية التابعة للتنظيم، ومن تلك الأذرع قنوات مكملين والشرق وغيرها.

وأضاف "أديب"، في تصريحات مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن أحد قيادات التنظيم في وقت سابق أعلن عن وجود اختلاسات وسرقات داخل التنظيم، وبالتالي  ما يحدث في قنواتهم والفضائح التي تُعلن عنها أمر طبيعي عن الإخوان. 

وتابع أن مرور الإخوان بأسوأ فترة في تاريخهم الآن دليل على أن الضربات العسكرية المصرية التي وُجهت إليهم خلال السنوات الماضية أتت ثمارها، وربما تلك الثمرات ستؤدي إلى انهيار كامل للتنظيم. 

اقرأ المزيد:

منير أديب: وائل غنيم كشف عن التنظيم السري للإخوان

منير أديب: تنظيم الإخوان أصبح مشلولا وأجهزة الأمن نجحت في تعقبه

منير أديب: جماعة الإخوان مارست العنف منذ تأسيسها

منير أديب: جماعة الإخوان تتعمد تشويه الآخر لاستقطاب مؤيدين جدد