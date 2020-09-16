كل ما يخص "أسبوع شباب المحامين" في 6 معلومات

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، في آخر جلسة حلف يمين لشباب المحامين الجدد، أن النقابة تخطط لإطلاق ما يسمى بـ"أسبوع شباب المحاماة"، مؤكدا أن الشباب هم الغاية والأمل.

"الوطن" ترصد في 6 نقاط، أهم المعلومات والموضوعات التي سيتناولها أسبوع الشباب المحامين:

1- يبدأ يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري.

2- من المقرر أن يعقد بالنادي النهري للمحامين بالمعادي

3- يهدف للتحاور حول كيف يمكن رعاية الشباب، ومعرفة التحديات التى تواجههم وماذا يتوجب على النقابة تقديمه.

4- من المتوقع أن يتناول أسبوع الشاب، ملف التمرين ومعاناة المتدرب من قلة المكافئة أو سوء المعاملة.

5- وضع مقترحات لتنظيم العلاقة بين المحامي المتدرب والأستاذ.

6- توفير ندوات ثقافية لشباب المحامين، وتفعيل دور مجلة المحاماة والمكتبة لاستفادة الشباب بشكل أوسع.

وكان عطية، دعا شباب المحامين إلى الحضور، قائلا: "أنتم الأمل فاحضروا وسأحضره معكم، إضافة إلى لجنة الشباب بنقابة المحامين، وكل من يشاء من أعضاء مجلس العامة، والنقابات الفرعية، كي نتحاور معا، كيف يمكن رعاية الشباب، ولنضع أنفسنا أمام هذه التحديات لنعرف معاً ماذا يتوجب علينا أن نقدم لكم لنقدم إلى المحاماة التي تركها السالفون".

وأشار إلى أن المحامي الذي يوقع على طلب تدريب المحامي أو المحامية لديه، صار إلزاما في عنقه أن يدرب من تعهد ووقع على إقرار تدريبه لديه، ولكن تحول هذا إلى عادة ومجاملات، وهناك من تخصص في إعطاء تلك التأشيرة، ويجب أن نتيح للأجيال أن تنمو وتتدرب وتزداد علماً وخبرة.