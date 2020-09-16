إصابة طالب وبائع متجول في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوهاج

أصيب طالب وبائع متجول بجروح وطعنات مختلفة، إثر مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات مالية، بدائرة مركز طما في محافظة سوهاج، تم نقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج الجامعي وأسيوط الجامعي.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة وجود مصابين بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "مازن ع. ع."، 17 سنة، طالب، يقيم بذات الناحية، مصاباً بجرح قطعي في الظهر، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثاني "أحمد ش. ع."، 18 سنة، بائع متجول، يقيم بدائرة المركز، مصاباً بجرح طعني شبه نافذ بالظهر، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث ما به من إصابات، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.