مخرجة فيلم Cuties تدافع عنه بعد مقاطعته: "كنت أريد فتح أعين الناس"

بعد الجدل المثار بشأن عرض فيلم Cuties وتعرضه للمقاطعة، وتدشين هاشتاج بشأن غلق "نتفلكس" التي تعرض الفيلم، كشفت مخرجة العمل ميمونة دوكوري، عن تفاصيل الفيلم وسبب تناولها تلك القضية.

وقالت المخرجة خلال جلسة افتراضية نظمتها UniFrance ، وهي منظمة تروج للسينما الفرنسية خارج فرنسا ، وفقًا لـ موقع "فارايتي"، "أهم شئ هو مشاهدة الفيلم وفهم أننا نواجه نفس المعركة".

وتابعت، "نحن بحاجة لحماية أطفالنا، وما أريده هو فتح أعين الناس على هذه المشكلة ومحاولة حلها، والفيلم يهدف على وجه التحديد إلى رفض الثقافة التي تجعل الفتيات تظهر جنسيًا بشكل غير لائق".

وأوضحت المخرجة، أنه تم عرض "Cuties" في فرنسا، ولم يواجه نفس رد الفعل العنيف عندما تم عرضه في مهرجان Sundance السينمائي في يناير.

تعرض فيلم "cuties"، خلال الساعات الماضية، لانتقادات عديدة بعد عرضه على المنصة الإلكترونية "نتفلكس"، بسبب وجود مشاهد غير لائقة بين أبطال العمل من الأطفال، رغم أنَّ الفيلم ترشح لجائزتين في برلين السينمائي 2020.

تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الفيلم، وفعّلوا هاشتاج "#CancelNetflix"، يُذكر أنَّ الفيلم حصد جائزة الإخراج من مهرجان صندانس في أمريكا، وترشح لأخرى من نفس المهرجان.

الفيلم مأخوذ عن فيلم قصير للمخرجة "دوكوري" بعنوان "مامان" حول طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، تغضب عندما يدعو والدها متعدد الزوجات عروسه الجديدة إلى شقتهم الباريسية، فاز العمل بجائزة لجنة تحكيم الفيلم القصير الدولي في صندانس عام 2016.