"مياه أسيوط" تستبدل عدادات المياه المعطلة بأخرى جديدة "في نفس اليوم"

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تنفيذ خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بعدادات جديدة، وذلك في نفس اليوم.

وأوضح أنه على العميل الراغب في تغيير العداد المعطل الحضور لمركز خدمة العملاء بالمنطقة المتواجد بها، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد أو المستفيد من الخدمة وإيصال سداد آخر فاتورة، وسيتم تغيير العداد المعطل في نفس اليوم.

وأكد حرص الشركة رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وكذا تيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، مشيراً إلى أنه تمّ تكليف موظفي الشركة بالتيسير على العملاء بجميع المناطق في أثناء تغيير العدادات.