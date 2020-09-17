تكريم المشاركين في تجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بكفر الشيخ

أثنى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، على اعمال الصيانة التي تشهدها مدارس المحافظة، للاستعداد للعام الدراسى الجديد بإشراف الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيداً بمدراء المدارس والمعلمين الذين صممَوا على المشاركة في صيانه المدارس وإعداد ديسكات الطلاب ودهانها، واستكمال كافة احتياجات مرافق المدارس،مؤكداً ان امثال هؤلاء تعلمنا على أيديهم فكان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انها عقدت اجتماعا حضره الدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم ومدراء الإدارات التعليمية، شددت خلاله على مرور لجان المتابعة على المدارس، للتأكد من انتهاء أعمال الصيانة. وإعداد ديسكات المدارس ودهانها بالوان تليق بالجو الدراسى الراقى، تنفيذا بتوجيهات لواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ.

وأضافت وكيل الوزارة، انها وجهت بالمرونة المنضبطة فى التعامل مع المعلمين والمواطنين، مشيرة انها سبق وأن منحت كل مدير إدارة تعليمية صلاحيات كاملة لإدارة الموقف بحكمة واقتدار و وتنفيذ ا للامركزية فى اتخاذ القرار، مؤكدة أنها لا تقبل الظلم اى كان نوعه على جموع المعلمين، وان العدل هو ميزان الأمور، وعلى كل مدير إدارة ان يقود إدارته بقوة واقتدار وحكمة،وانه لا مكان للايدي المرتعشة لان العمل الجماهير يحتاج الشخصيات القوية التى تخفف العبء عن المواطنين،وان اللواء جمال نور الدين محافظ يتابع على مدار الساعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.