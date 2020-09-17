بالأسماء.. 30 مرشحا لمجلس النواب بالمنوفية يجرون الكشف الطبي

أكد مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، إجراء 30 مرشحا لمجلس النواب بمحافظة المنوفية الكشف الطبي، وهم عبد الفتاح على بريقع وحنان حسني أحمد وهيام مصطفى سالم و طارق فوزي حسن مدين، ومؤنس ربيع محمود بريك، وإبراهيم فاروق محمود، وعزت اليأس.

وأضاف المصدر، كما قام بالكشف الطبي نجلاء محسن مندور، ونهاد حامد ضوه، وأحمد محمد بسيوني، ومحمود محمد يوسف، وهيثم سعيد أبو طالب و يوسف عبد الجواد، ودعاء خليل ليله، وعاطف كمال مرعي،وعصام محمد ياسين، وفريد عبد الخالق العياط، وعبير فوزي مدين و أيمن يوسف عبد الله، و شيماء أحمد صبح، وعمرو سمير ذكي محمود، وعبد السلام الشيخ، وهشام عبد الواحد أبو المجد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

وتابع، كما تقدم كلا من ترك السيد مرسي بط وعبد الهادي خليل، وحسام طلعت على سلامه، وإبراهيم سعيد شبانه، وعلى حماد محمود حماد، وعبد المحسن شعبان خلف، و ليا عبد الصمد أبو الفضل، مؤكدا تخصيص مديرية الصحة بمحافظة المنوفية 4 مستشفيات للكشف عن المرشحين وهم المجلس الطبي، ومستشفى شبين الكوم التعليمي، ومستشفى بركة السبع المركزي، ومستشفى قويسنا العام .