مصر تواصل التنمية رغم كورونا بافتتاح مشروعات تعليمية اقتصادية وسياحية

رغم مايمر به العالم باختلاف دوله وبلدانه من تخبط بسبب أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذي بدأت شرارتها في التفشي مطلع العام الجاري، الأمر الذي أدى إلى حالة كبيرة من الركود الاقتصادي و المعيشي على جميع المستويات، إلاّ أنّ مصر أصّرت على مواصلة افتتاح المشروعات القومية، في محاولة لاستمرار عجلة الإنتاج و البناء والتطور، خاصة خلال المشكلات والأزمات العالمية.

وافتتح اليوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، وكذلك عدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم.

على ضوء ذلك، ترصد "الوطن"، أبرز المشروعات التي تم افتتاحها خلال أزمة فيروس كورونا خلال السطور التالية

في مطلع شهر أبريل الماضي، وأثناء ذروة تفشي عدوى فيروس كورونا واتجاه دول العالم إلى الإغلاق الكلي في محاولة لتحجيم انتشار الفيروس، افتتح السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، واللواء علاء الشريف رئيس المراسم بمجلس الوزراء، ومحمد إسماعيل رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أحدث مصنع لإنتاج وتصنيع الماسك الطبي "الكمامات الطبية"، الذي أقيم باستثمار مصري صيني مشترك بالمنطقة الصناعية الحرة لمدينة نصر بالقاهرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون ماسك يومياً.

وفي 22 من الشهر ذاته افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من المشروعات القومية، أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2" أسفل قناة السويس، وافتتاح محطة معالجة مياه صرف المحمسة، بسرابيوم شرق قناة السويس.

وفي 21 من مايو الماضي، شهد الرئيس السيسي افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع "بشائر الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، ويتكون المشروع من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، تضم منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد من بينهم مسجدين 800 متر و4 مساجد صغيرة ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب.

وفي أواخر يونيو الماضي افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم افتتاح توسعة وتطوير طريق (القاهرة - السويس) الصحراوي بطول 46 كم، و6 كباري هي "الجيش- جاردينيا- الطريق الداعم- القاهرة الجديدة- حديقة الأسرة- الشروق"، وخلال اليوم ذاته تم افتتاح مجموعة من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة، وقصر البارون بعد ترميمه، إضافة إلى افتتاح مطاري سفنكس والعاصمة الدولي.

افتتاح الأسمرات 3 ومشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر"

وفي 12 يوليو الماضي، قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بافتتاح الأسمرات 3 بمنشية ناصر، وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان المتوسط "دار مصر".

افتتاح الروبيكي

وفي 28 من يوليو الماضي، شهد الرئيس السيسي افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، عقب سنوات من العمل بالمشروع.

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

وفي منتصف الشهر الماضي افتتح رئيس الجمهورية المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التي ستقوم بربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.

و في أواخر أغسطس الماضي شهد الرئيس السيسي، افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية ببرج العرب بالإسكندرية بحضور المهندس عصام بدوي رئيس جهاز المدينة والمهندس مايكل صبحي، المشرف على المشروع، بالإضافة إلى افتتاح مشروع صوامع برج العرب بطاقة 90 ألف طن، كما قام باقتتاح طريق أبو قير وصلة المعمورة.