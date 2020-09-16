وزير التعليم: أول امتحان مصري لطلاب الدبلومة الامريكية في سبتمبر

استعرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إخطة الوزارة للتحضير للعام الدراسي الجديد، قائلًا إنَّ الدبلومة الأمريكية كانت بها أزمة، رغم أنَّها شهادة الحكومة المصرية غير مسؤولة عنها، متابعًا "الامتحان الامريكي SAT وقع في العالم كله، متعملش عشان كورونا، وحاولنا نلاقي لهم امتحان أمريكي بديل، وهو ACT وأجريت الامتحانات في 11 و12 سبتمبر، بس عشان مصر متبقاش معرضة لأي قرار خارجي".

وأضاف "شوقي"، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أنَّ الوزارة نجحت خلال الثلاثة أسابيع إجراء امتحان جديد وجرى تسميته "EST"، وهو امتحان مصري 100%، يقيس درجة تحصيل الطلاب بالدبلومة الأمريكية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بحيث يسمح لهم بالدخول للجامعات المصرية، بحيث يكون هناك معادلة بين EST وSAT أو ACT، وهذا مهم لطلاب الدبلومة الأمريكية خاصة أنه يوجد أكثر من 500 مدرسة.

وتابع: "الإمارات استغرقت 5 سنوات لبناء امتحانات مثل هذه، واحنا في المركز القومي للامتحانات وفي الوزارة علمنا ده وفي الأيام الجاية هنعلن هنعمله امتى، غالبا هنعمل امتحان منه إلكتروني قبل نهاية شهر سبتمبر".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم بالإسكندرية، وجامعات أهلية أخرى، ومشروعات ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتمّ توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وبدأت الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في 8 برامج هندسية خلال فبراير 2010، وتخرج نحو 263 طالب ماجستير ودكتوراه في الجامعة حتى الآن، يعمل معظمهم كأعضاء هيئة تدريس في الجامعات الحكومية والمراكز البحثية المصرية.

وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذي يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل، وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهي جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.

وتمّ توقيع بروتوكول إنشاء المرحلة الأولى لحرم الجامعة في مدينة برج العرب الجديدة في 14 مايو 2016 بمبلغ 1.25 مليار جنيه، كما تمّ توقيع بروتوكول المرحلة الثانية في 21 أغسطس2017 بمبلغ 3.75 مليار جنيه، وتبلغ نسب التنفيذ في كل من المرحلة الأولى والثانية 100%، وبدأت الدراسة بالفعل بالحرم الرئيسي للجامعة في سبتمبر 2019.