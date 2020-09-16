أهالي بيلا يشيعون ممرضة توفيت بـ"كورونا": "شهيدة الواجب"

شيع العشرات من أهالي مدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جثمان مشرفة تمريض توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد، داخل مركز العزل بمستشفى بلطيم، حيث أكد الأهالي أنها أصيبت بالفيروس أثناء عملها، معتبرين أنها "شهيدة الواجب".

وأصيبت "ليلى عبدالعال"، مشرفة التمريض بمستشفى بيلا المركزي، أثناء عملها في علاج المرضى بالمستشفى الذي تعمل به، وتدهورت حالتها ليتم احتجازها بوحدة العناية المركزة بمستشفى بيلا، قبل أن يتم نقلها إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم، حيث توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا".

وكانت نقابة التمريض في كفر الشيخ، قد نعت الممرضة الشابة، وهي زوجة وأم لـ3 أبناء، بعدما لفظت أنفاسها متأثرة بإصابتها بفيروس "كورونا"، أمس، كما تحول عدد من صفحات الممرضات على موقع "فيسبوك"، إلى دفتر عزاء لمشرفة التمريض بمستشفى بيلا.

وتم تسليم جثمان الممرضة إلى ذويها بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وبعد الانتهاء من تغسيله وتكفينه داخل مستشفى العزل، حيث جرت مراسم دفن الجثمان وفق الإجراءات الاحترازية، بإشراف فريق من الطب الوقائي.