تفاصيل مبادرة "مستقبلنا رقمي": منحة دراسية مدتها 18 شهرا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا الملعومات، إن هناك مبادرات من الوزارة في مجالات التنمية البشرية لبناء الإنسان المصري، مشيرا إلى أنها ركيزة للمشروعات التي تنفذ والجهود التي تبذل.

وأضاف طلعت، خلال كلمته أمام الرئيس السيسى اليوم، خلال افتتاح مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، أن الهدف من ذلك مساعدة الشباب بفاعلية في سوق العمل المحلية والعالمية، منوها بأنه أصبح سوق العمل فيه منافسة شرسة والحل هو التأكد من حصول الشباب على فرص لتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلية والدولية، وكذلك هو بناء قاعدة عريضة متعمقة في تخصصات في كافة أطياف علوم الاتصال وتكنولوجيا المعلومات والوصول إلى دولة مصر الرقمية.

وأشار وزير الاتصالات ، إلى التطلع لتدريب 120 ألف شباب بتكلفة 400 مليون جنيه، منوها إلى العمل على وجود تدريبات من أسبوعين لـ6 أسابيع لتمكين الشباب في كافة التخصصات والأطياف الأكاديمية للالتحاق بسوق العمل في وقت قصير، والوصول إلى ذروتها بمجموعة من البرامج لتأهيل شباب متخصص في العلوم الحديثة والمستقبلية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشهادات من مؤسسات رفيعة المستوى.

وترصد "الوطن" أبرز المعلومات عن مبادرة "مستقبلنا.. رقمي Egypt Fwd" هي إحدى المبادرات الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقدمها من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بالتعاون مع شركة "يوداسيتي" لتحقيق رؤية مصر الرقمية وبناء قدرات الإنسان المصري.

و"مستقبلنا..رقمي" هي منحة للتعلم التكنولوجي وتطوير المهارات الرقمية للشباب المصري حيث تقدم عدد كبير من المهارات التكنولوجية المتقدمة والخبرات العملية لبناء قدرات الشباب وتاهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل.

والمبادرة هي أكاديمية افتراضية فريدة من نوعها تهدف إلى تدريب وتمكين الشباب من سهولة الانضمام إلى سوق العمل الحر (freelancing) والعمل عن بعد، وتحقيق النجاح المهني والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

وتعمل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) على رعاية ودعم المبادرة لسد فجوة العرض والطلب على المواهب والكفاءات الرقمية وزيادة القدرة التنافسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري.

ويحصل المنضمون لمنحة Egypt Fwd على تجربة تعلم ومهارات متكاملة مجانًا من خلال الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من خبراء منصة Udacity ، والتدريب العملي من خلال المشروعات التجريبية والفصول الافتراضية (أو الحلقات الدراسية الافتراضية) والندوات النقاشية وتقديم التوجيه والدعم المستمر عبر الإنترنت من خلال محترفين، والتفاعل المستمر بين المتدربين.

أهداف منحة Egypt Fwd كمبادرة رقمية:

تطوير مهارات 100 ألف مصري عبر منصة Udacity على الإنترنت في 3 تخصصات تكنولوجية: الويب والبيانات والتسويق الرقمي.

تعزيز قدرات المهنيين المحليين النشطين في مجال العمل عن بعد.

تعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات.

تعزيز الإمكانيت التكنولوجية للشباب المصري وزيادة فرصهم في الحصول على فرص للعمل عن بعد والمنافسة في أسواق العمل المستقل عبر الإنترنت.

جدول الأعمال

Fwd هي منحة دراسية مُدتها 18 شهرًا ومَسارات برنامجها في تخصصات ثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي، وهي مَفتوحة للمتقدمين من خلال موقع المبادرة http://www.egfwd.com.

في كل تخصص يمكن للمتدرب التقدم والانضمام إلى مسارات مختلفة.

تختلف مَسارات fwd من حيث المدة الزمنية ومدى تقدم محتواها بناءً على المستوى المستهدف ومستوى صعوبة المحتوي التدريبي والتطبيقي ومهارات العمل

تستهدف fwd الشباب المصري الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، من المبتدئين الذين ليس لديهم خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وحتى المحترفين ذوي المستوى المتقدم ممن يسعى لاكتساب مهارات وممارسات العمل عن بُعد

تم فتح أبواب التقديم بالطلبات منذ 30 مايو 2020 وهناك فرصة لقبول العديد من الطلاب على مدار العام

عمليات التقدم والقبول:

القبول في مسار التحدي في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي.

عملية التقدم والقبول في مسار التحدي تتم عن طريق الموقع الالكتروني الخاص بالمبادرة.

يمكن للمتقدمين التسجيل في الفصل الدراسي والبدء فوراَ (أو البدء فور التسجيل) في رحلة التعلم الخاصة بهم.

مسار التحدي أو Challenge Track هو برنامج مدته شهر واحد في نهايته يواجه المتدربون تحديًا لتقييم المهارات التي حصلوا عليها فيما يخص التكنولوجيا والمهارات الأساسية للعمل المستقل.

القبول في المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الرقمي.

القبول في المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة من خلال عملية التقديم العادية عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

ومن خلال صفحة التخصصات على موقع Egypt Fwd يمكن للمتقدمين ملء طلب بالبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بمهاراتهم التقنية وخبرتهم العملية.

يجيب المتقدمون أيضًا على الأسئلة الفنية ذات الصلة بالتخصص الذي يتقدمون إليه.

سيتم إبلاغ المتقدمين في وقت لاحق عن طريق البريد الإلكتروني بحالة الطلب الخاص بهم، وتاريخ بدء البرنامج وخطوات التسجيل في الفصل الدراسي لبدء رحلة التعلم والتدريب.

معايير الأهلية:

عبر الانضمام إلى برنامج Egypt Fwd

معايير الانضمام إلى مسار التحدي في أي من التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة

الشغف لتعلم مجالات التكنولوجيا الجديدة والمهارات الأساسية للعمل المستقل والعمل عن بعد.

معايير الانضمام إلى المسارات المهنية أو المتقدمة في أحد التخصصات الثلاثة: الويب والبيانات والتسويق الالكتروني:

الشباب والمهنيين المستقلين من المصريين في الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة.

المعرفة أو الخبرة العملية في مجال تخصصهم ليكونوا قادرين على تلبية المتطلبات التقنية المحددة للمسار الذي ينضمون إليه.