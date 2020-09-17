حظك اليوم الخميس 17-9-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يتابع عدد كبير كل جديد في عالم الأبراج لمعرفة حظ البرج الخاص بهم، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد وتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب وقد يجعلك ذلك مستعدا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم، فقط لا تتبرع بالحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

قد تميل اليوم للتأثر بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مربع برجك يجعلك اليوم تميل للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. قاوم المشاعر السلبية لتستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع الأحباب وفي نطاق العائلة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك لتتفادى المشاكل وتصرّف بهدوء وحذر إذا واجهت عقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك ووعودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر الجديد في برجك يجعلك تنجح اليوم في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر ببرجك يساعدانك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من سحر وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك بالعمل في صمت ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بنفسك وبإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر الجديد بمنزلك الثاني عشر يجعلك تُراجع الماضي والوضع الفلكي يتطلب منك أن تعتني براحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك القمر الجديد على التواصل جيدا مع من حولك ويعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر الجديد في منزل الأصدقاء يعدك بوقت رائع يجمعك بالأحباب والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر الجديد في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس والقمر معاكسان.. فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر الجديد في منزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة وعليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتوق روحك للسفر أو للمغامرة وتميل للقيام برحلة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر الجديد ونبتون متنافران بمنزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك وتجنب الخوض في قرارات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

من المهم اليوم ألا تتسرع في أقوالك وردود أفعالك وحاول أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عمر الحريري، ويوافق تاريخ ميلاده 12 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تركز في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في مواجهة برجك.. ومن المهم ألا تبالغ في انفعالاتك وغضبك واحترس من دخلاء يعرضون علاقتك بشريك حياتك للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.