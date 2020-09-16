قائمة الأسعار الرسمية لسيارات أودي موديل 2020 و2021 في مصر

أعلنت الشركة المصرية التجارية و"أوتوموتيف" وكيل سيارات "أودي" الألمانية في السوق المحلية، عن قائمة الأسعار الرسمية لسيارتها خلال شهر سبتمبر الجاري لموديل 2020 و2021.

وخلال السطور التالية قائمة بأسعار سيارات أودي في السوق المحلية والتي تبدأ من 475 ألف جنيه:

- أودي A3

تتوافر السيارة موديل 2020 في السوق المحلية بفئتين الأولى منها Premium بسعر 475 ألف جنيه، والثانية Prestige بسعر 555 ألف جنيه.

- أودي A4

تأتي السيارة بموديل 2021 داخل السوق المحلية بفئتين الأولى منها Luxury بسعر 820 ألف جنيه، والثانية Sport بسعر880 ألف جنيه.

أودي A5 SB

كما يأتي طراز A5 SB موديل 2021 بفئة واحدة S-LINE داخل السوق المحلية بسعر 970 ألف جنيه.

- أودي A6

تتوافر السيارة داخل السوق المحلي موديل 2020 بفئتين الأولى منها Luxury بسعر يصل إلى مليون و250 ألف جنيه، والثانية Plus Luxury بسعر مليون و490 ألف جنيه.

- أودي Q2

يأتي طراز Q2 موديل 2020 في مصر بفئتين الأولى P1 بسعر 490 ألف جنيه، والثانية P2 بسعر 575 ألف جنيه.

- أودي Q3

يأتي طراز Q3 موديل 2020 في مصر بفئتين الأولى Advanced بسعر 690 ألف جنيه، والثانية s-line بسعر 765 ألف جنيه.

- أودي Q3 SB

تتوافر السيارة في السوق المحلية موديل 2020 فئة 1.4 TFSI بسعر 795 ألف جنيه، وفئة TFSI 2.0 موديل 2021 بسعر مليون و50 ألف جنيه.

- أودي Q7

تتوافر السيارة Q7 في السوق المحلية موديل 2021 بفئتين الأولى منها 2.0 TFSI بسعر مليون و550 ألف جنيه، والثانية 3.0 TFSI بسعر مليون و890 ألف جنيه.

- أودي Q8

تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئة واحدة 3.0 P1 موديل 2020 بسعر مليوني جنيه مصري.