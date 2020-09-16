سيناريوهات رعاية الأمهات العاملات: منها تقليص ساعات العمل

وضعت نائبات بالبرلمان، في تصريحات لـ"الوطن"، عددًا من السيناريوهات أمام الحكومة لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، في ضوء جائحة فيروس كورونا، وذلك خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت هذه السيناريوهات تقليص عدد ساعات وأيام العمل للمرأة العاملة والحاضنة لأطفال أقل من 15 عاما، مع إلزام القطاعين العام والخاص بهذا الإجراء، وهو ما تبنته النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب قائلة: الرئيس عبدالفتاح السيسى يشعر بهموم المرأة المصرية، ودائمًا وأبدا يهتم بحال الأسرة المصرية، وأفكاره وتوجيهاته يجب تنفيذها على أرض الواقع، وذلك لحماية الأسرة المصرية.

وأوضحت قائلة: نحن في ظروف استثنائية تتطلب من الجميع التكاتف من أجل استمرار الحياة، وجائحة كورونا أثبتت للعالم كله وليس فى مصر وجدها أن هناك العديد من الوظائف لا تتطلب أبدا حضور موظفيها يوميا إلى أماكن العمل، وبالتالى وفى ظل التحول الرقمى الذى تتوجه إليه الدولة، يمكن وضع العديد من الآليات لمراقبة الموظفين والموظفات الذين يعملون من خارج مقر العمل.

وشددت النائبة جليلة عثمان على أهمية أن تكون القرارات التى ستصدرها الحكومة ملزمة للقطاعين العام والخاص لضمان الحفاظ على أبنائنا من الجلوس فى الشارع انتظارا للأمهات حال عودتها من العمل.

فيما اقترحت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب سيناريو آخر، يتضمن أنه حال صعوبة تخفيض ساعات العمل للأمهات العاملات فى القطاع الخاص، يجب إلزام المدارس الحكومية والخاصة بضرورة توفير فصول لاستقبال هؤلاء الأطفال لحين عودة أمهاتهم من العمل.

وقالت "الغرض من هذا هو أن تكون هذه الفصول مأوى آمنًا لهؤلاء الأطفال، درءا للمخاطر التى يمكن أن يواجهونها بعد انتهاء اليوم الدراسى. وأشارت إلى أن شكل الدراسة الجديد بنظام الأون لاين يتطلب توفير مساحة من الوقت الكافى ليس لأبنائنا الطلاب فقط، ولكن للأمهات حتى يتمكن من متابعة أبنائهن، خاصة أن العام الدراسى الجديد سيكون هو المحك الحقيقى فى مدى نجاح نظام التعلم بنظام الأون لاين.

شددت النائبة هالة أبوالسعد عضو مجلس النواب على أهمية إلزام القطاع الخاص بأي قرارات ستتخذها الحكومة لتفعيل تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقالت: كثير من الأمهات العاملات فى القطاع الخاص يواجهن مشكلات عديدة منذ بداية أزمة كورونا، والسبب عدم تقدير ظروفهن الأسرية.

وأشارت إلى أنه مع بداية العام الدراسى الجديد يجب أن تتكاتف جميع جهود الدولة، لتوفير الرعاية للسيدات العاملات وأطفالهن، لافتة إلى أن تقليل ساعات العمل اليومية للأمهات العاملات هو الحل الأمثل لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد طالب الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسى الجديد، قائلاً: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسى وتصطحب أولادها.. وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب فى المنزل.. ولذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة فى إطار تخفيف الحضور للمدارس".