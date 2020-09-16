توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: شديد الحرارة وأمطار رعدية بأماكن متفرقة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تقرير حالة الطقس على أنحاء الجمهورية خلال الأيام الـ3 أيام المقبلة، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهاراً وارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة الأحساس بالحرارة على القاهرة والوجه البحرى.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة سقوط(٣٠٪؜) ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية غرباً ، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة:

الخميس 17 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 23

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 23

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 44 والصغري 29

الجمعة 18 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 36 والصغري 24

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 36 والصغري 24

السواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء :درجة الحرارة العظمي 32 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر : درجة الحرارى العظمي 38 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي 41 والصغري 25

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 45 والصغري 29

السبت 19 سبتمبر

القاهرة الكبري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 23

الوجه البحري : درجة الحرارة العظمي 35 والصغري 23

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء : درجة الحرارة العظمي 31 والصغري 24

الواحل الشمالية الغربية : درجة الحرارة العظمي 30 والصغري 24

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 28

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمي 38 والصغري 24

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمي 44 والصغري 29