البوستر الدعائي لمسلسل "أسود فاتح" لروجينا

نشرت الفنانة روجينا البوستر الرسمى لمسلسل "أسود فاتح" للفنانة هيفاء وهبي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "روجينا" علي البوستر قائلة، "ألف مبروك لكل فريق العمل بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح".

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق، لا سيما استقرت الجهة المنتجة على عرض العمل على القنوات الفضائية في شهر أكتوبر المقبل.

"أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نورالدين.