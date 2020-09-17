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حظك اليوم الخميس 17-9-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

مولود برج الثور يتقن المهام التي يُكلف بها، ولديه ثقة في قدراته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء غير المقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر الجديد في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

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