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دراسة: التخلص من الانبعاثات عالميا سيتطلب استثمارات بـ2 تريليون

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وكالات
04:01 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

قال تقرير للجنة تحولات الطاقة، اليوم، إن التخلص من الانبعاثات نهائيا بحلول منتصف القرن الحالي سيتكلف استثمارات إضافية تُقدر بما بين تريليون وتريليوني دولار سنويا، أي ما يعادل بين واحد% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال التقرير إنه بعد تحقيق ذلك، سيكون الانخفاض في مستويات المعيشة في 2050 بالدول المتقدمة والنامية عند ما يصل لأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وقال التقرير إنه ستكون هناك حاجة لإدخال تحسينات كبيرة على صعيد كفاءة الطاقة، إذ سيتعين رفع الإمدادات العالمية السنوية من الكهرباء بـ4 أو 5 أمثالها لتصل إلى ما بين 90 ألفا و115 ألف تيراوات ساعة، وسيحتاج المعدل السنوي لطاقة الرياح والطاقة الشمسية لأن يكون خمسة أو ستة أمثال الزيادة التي تحققت في 2019.

والصين لديها المصادر والتكنولوجيا التي تجعلها اقتصادا غنيا ومتطورا وخاليا من انبعاثات الكربون بحلول 2050. وقالت اللجنة إنه يتعين أن تكون جميع الدول النامية قادرة على الوصول لمستوى القضاء الكامل على الانبعاثات بحلول 2060 على أقصى تقدير، لكنها ستحتاج استثمار تنمية لجذب مستثمري الطاقة النظيفة بالقطاع الخاص.

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