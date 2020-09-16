عبدالغفار: سنفتتح 14 كلية في المرحلة المقبلة ومعامل بإمكانيات يابانية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي صرح عملاق، ومثال للصداقة بين مصر واليابان وتاريخ طويل من العلاقات الدولية والتعليمية بشكل كبير، لافتا إلى افتتاح 14 كلية في المرحلة المقبلة ومعامل بإمكانيات يابانية.

وأضاف عبدالغفار، خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، أن اليابان نموذج رائع في مجالات التعليم سواء التعليم الأساسي أو الجامعي وأننا نتواجد الآن في الجامعة المصرية اليابانية المقامة على 200 فدان ومصممة على تكنولوجيا عالية جدا وبها مبنى للتميز العلمي، المكتبة المركزية، الإدارة، وهناك 4 كليات للهندسة، كلية للعلوم الأساسية والتطبيقية، كلية للعلوم الإدارية والإنسانيات.

وتابع أن المرحلة المقبلة ستكون هناك 14 كلية وتم التصديق على الانتهاء من المشروع، وهناك أيضا مدينة كاملة للمرافق ومحطات المعالجة وكل ما تحتاجه المدينة من أجهزة ومعدات تستطيع أنها تدير هذا الصرح التعليمي الكبير بالإضافة إلى معامل ومراكز تميز علمية على أحدث مستوى بنفس الأجهزة والمعدات الموجودة في اليابان.