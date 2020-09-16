50 ألف جنيه مساعدات مالية لأسر ضحايا حادثين بالموفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية، لأسر ضحايا حادثي انفجار أسطوانة بوتاجاز بقريتي "شنوان وكفر شنوان" بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة.

جاء ذلك خلال إجتماع عقده المحافظ، اليوم، في حضور "إمام فوزي" مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومدير إدارة الضمان والإغاثة بالمديرية، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.

وقدم المحافظ واجب العزاء لأسر الضحايا، مؤكداً أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولي بالرعاية .

وقال مدير "التضامن الاجتماعي" إن المديرية صرفت 2 مليون و 829 ألف جنيه مساعدات للأسر الأولي بالرعاية خلال العام الحالي، من بينها مساعدات من بند الإغاثة، بمبلغ مليون و 158 ألف جنيه بالإضافة إلي صرف مليون و 671 ألف جنيه، مساعدات إنسانية من مؤسسة التكافل الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف أن المديرية استقبلت 12 طفلًا من أحد المراكز التابعة لوزراة الصحة وجرى إيداعهم بالحضانات الإيوائية، بالإضافة إلي الانتهاء من إعادة توزيع 17 طفلًا ممن تجاوزوا سن الحضانة الإيوائية وإيداعهم إحدى مؤسسات الرعاية، تزامنًا مع استمرار فعاليات برنامج "مودة" وهو برنامج توعوي للحد من ارتفاع معدلات الطلاق ويستهدف الشباب وطلبة الجامعات والمجندين ومكلفي الخدمة العامة بالإضافة الي المترددين علي مكاتب تسوية المنازعات.

جدير بالذكر، أن قرية شنوان بالغربية شهدت حادث انهيار منزل نتيجة إنفجار أسطوانة بوتاجاز، فضلا عن انفجار بمزل أخر في قرية كفر شنوان، ونتج عن الحادثين وفيات وإصابات.