استعدادًا لموسم الشتاء.. محاكاة سيناريو أزمة بمحطة رفع في دمنهور

أعلنت محافظة البحيرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى واستنفار جميع الجهود، والتنسيق بين الجهات كلٌ في موقعه، لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة في موسم الشتاء، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناتجة عنها.

وفى هذا السياق، نفذت الجهات المعنية سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات، وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.

وقامت مديرية ري البحيرة بمشاركة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وإدارة الأزمات بالمحافظة، بمحاكاة سيناريو أزمة بمحطة رفع "الخيري" على مصرف الخيري بدمنهور، تضمن نموذج المحاكاة ورود بلاغًا في السادسة صباحًا عن انقطاع التيار الكهربي عن محطة الخيرى الجديدة بسبب الأمطار الغزيرة بالمنطقة، تسبب ذلك فى ارتفاع المناسيب بالمصرف أمام المحطة، وبدء العمل بالموقع فى نظافة التحويلة خلف المحطة القديمة، وإزالة السد بطرد المحطة وتشغيل المحطة القديمة على مولد كهربائي، وكذا تشغيل وحدات الطوارئ التي تعمل بالديزل والكهرباء والوحدات المتنقلة.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على قيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية، باستمرار رفع درجة الاستعداد واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.