ورشة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية تواصل عملها لليوم الثالث

واصلت ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية"، عملها لليوم الثالث على التوالي بمشاركة وفد محافظة أسيوط، متمثل في وحدة السكان بقيادة فتحي صلاح عامر مدير الوحدة وبناءاً على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، ضمن 5 محافظات مشاركة (أسوان، الأقصر، سوهاج، أسيوط، قنا) بمشاركة مسئولي الإحصاء بالوحدة السكانية ومركز المعلومات بالمحافظات وبحضور ممثلين عن الشباب المتطوع لكل محافظة.

وخلال اليوم الثالث للورشة جرى استكمال المناقشات والمحاضرات المقررة "ديناميكيات السكان وكيفية استقراء البيانات والمؤشرات" للدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع بوزارة التنمية المحلية، و"أساليب المتابعة وإعداد التقارير لمتابعة المؤشرات السكانية" للدكتورة انجي جمال الدين مستشار تحليل البيانات للمشروع، بالإضافة إلى حلقة نقاشية حول الإطار المؤسسي، واجراءات التنفيذ للدكتور علاء بكر مستشار البرنامج للإطار المؤسسي، فضلاً عن "نقاط وآليات التشبيك مع المبادرات المحلية" للدكتور ولاء جاد الكريم بمشروع تنمية الصعيد بوزارة التنمية المحلية؛ وذلك ضمن البرنامج التفصيلي لفعاليات ورشة العمل بناء القدرات لتحسين الأداء مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية".

وفى سياق متصل طرحت ندى مجدي ـ ممثلة الشباب المتطوع بوحدة السكان لمحافظة أسيوط مبادرة "استخدام الثقافة الشعبية للتوعية بأهمية الصحة الإنجابية ودورها في الحد من المشكلة السكانية" باستخدام الصور "الكوميك" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وهو ما لاقى استحسان وإشادة من قبل مسئولي ورشة العمل حيث سيتم إدراج تلك المبادرة ضمن أنشطة وحدة السكان والعمل على تنفيذها داخل المحافظة.

يذكر أن ورشة العمل انطلقت الاثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وتستمر حتى 17 سبتمبر الجاري بحضور ومشاركة اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شئون مكتب وزير التنمية المحلية والديوان العام والسفير الدكتور محمد حازي مستشار الوزير للتعاون الدولي والمشرف العام على المشروع، ودولت شعراوي مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، مع عدد من مستشاري المشروع وبمشاركة وفود من محافظات (أسوان، الأقصر، سوهاج، وأسيوط، قنا) وممثل عن الشباب المتطوع بكل وحدة سكانية بالمحافظات؛ وذلك في إطار دعم الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ،2030 بشكل متكامل تنفيذاً لدور وزارة التنمية المحلية في القضية السكانية.