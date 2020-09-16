مؤلف "مدرسة الحب 3" يوجه رسالة لفاروق الفيشاوي وجومانا مراد

أعرب المؤلف معتز فتيحة عن سعادته البالغة بعد عرض مسلسل "مدرسة الحب" في جزئه الثالث والذي تصدر مؤشر البحث جوجل وموقع "تويتر" ويشارك به نخبة مميزة من نجوم الدراما في مصر والعالم العربي، بعد فترة طويلة من التأجيل.

وقال "فتيحة" إن ردود فعل الجمهور بعد عرض المسلسل فاقت توقعاته وأنه حاول الاجتهاد على قدر الإمكان حتى يخرج المسلسل في أفضل صورة لكي يليق بجمهوره الذي تعود على مشاهدة عمل فني متميز، مضيفا أن العمل تجربة جديدة ومختلفة عما قدمه من قبل، مشيرا إلى أنه لاقي صعوبات كثيرة وقت كتابة العمل بسبب كثرة الأحداث والشخصيات التي تشارك في العمل، حيث أستطاع أن يجعل الحلقات مشوقة على القدر المستطاع في أكبر وقت ممكن، ليستمتع المشاهدين بعمل درامي مميزة في وقتنا الحالي.

وفي رسالته للفنانة جومانا مراد، قال "فتيحة": "جومانا مراد فنانة كبيرة وأداؤها أبهرني بشكل عظيم، واستطاعت أن تغير من الشخصية الموجودة في السيناريو بشكل أفضل عما كتبته، حيث أضافت للدور وأستطاعت أن تجذب الجمهور لها من خلال أول مشهد لها وقت عرض المسلسل وهي فنانة ملهمة ولن أتخيل أن يمتزج دورها بالعبقرية بشكل سحري"، مؤكدا بأن جومانا فنانة كبيرة تتلألأ في عالم الفن وتسير على نهج مختلف عن فنانات جيلها، وتمثيلها طبيعي غير مصطنع تجسد الدور على حقيقته كما مكتوب بالسيناريو، ومجتهده في عملها وتدقق في كل كبيرة وصغيرة حتى تخرج الدور في أفضل صورة.

كما تحدث "فتيحة" عن بطل المسلسل خالد الصاوي، حيث قال أنه فنان كبير وله نجومية ساطعة في جميع أنحاء العالم فهو فنان شامل يستطيع أن يقدم الكوميديا والتراجيديا في نفس العمل ولا يمل منه الجمهور حتى لو شاهده أكثر من مرة في اليوم، حيث قدم الدور بشكل جيد وأضاف له من خلال تمكنه من قراءة السيناريو بشكل جيد والوقوف على التفاصيل الهامة التي يناقشها العمل، مختتما "فتيحة" كلامه عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حيث وجه له رسالة نعي قائلا:"ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة أمر الله ونفذ مفيش حد يقدر يمنع قضاء الله"، موضحاً أنه آخر واحد من كتب له عمل فني وحاز على إعجاب جمهوره وأشاد به النقاد الذين اعتبروا دوره بمسك الختام في مشواره الفني.