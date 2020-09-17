الليلة بـ5000 جنيه للفتاة تحت العشرين.. تفاصيل التحقيق مع قواد وزوجته

"الليلة بـ 5 آلاف جنيه يا باشا، وكله حلال وزواج عرفي كمان".. تلك المقولة ملخص اتفاق قواد وزوجته مع الزبائن خلال تقديم الفتيات تحت سن 20 سنة لراغبي المتعة الحرام وخاصة من الأثرياء.

أجهزة الأمن تمكنت من القبض على المتهم وزوجته لقيامهما بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت، بعد أن رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحوي على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى يبدى من خلالها المُعلن إستعداده لإحضار فتاة لمُمارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (أحد الأشخاص مقيم بالدقهلية وله محل إقامة آخر بالجيزة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته (إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل وإستغلال المتهمه الثانية فى الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت تحت ستار الزواج العرفى محدد المدة مقابل مبلغ مالى قدره (60 ألف جنيه) لمدة أسبوع.

وأضاف بأنه قد أنشأ تلك المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمة الثانية بإعيتادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب من خلال المتهم الأول نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما، وعثر بحوزتهما على 2هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة تؤكد نشاطهما مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.