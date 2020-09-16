خبير معلومات: 1500 دولار مكاسب "سوشيال ميديا" من مصر في الدقيقة

قال وليد عبد المقصود خبير أمن المعلومات، إن الدولة المصرية أصبحت تمتلك سلاحًا قويًا لمحاربة الكتائب الإلكترونية، خاصة بعد قانون أغسطس 2018 الخاص بالجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى وجود أدوات تكنولوجية حديثة لتتبع التعليقات والمحتويات والمنشورات من أجل رصد مثل تلك الكتائب الإلكترونية.

وأضاف "عبد المقصود"، في لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر من أكثر الدول تفاعلًا على مواقع التواصل الاجتماعي عربيًا، ويقدر حجم المكسب في الدقيقة وقت الذروة من مصر بـ1500 دولار.

وأردف "بعض الناس هتخرج تقول فيه صفحات لسه موجودة على مواقع التواصل بتروج لسياسات أو غيره، دي بتبقى متسابة لغرض ما، وبعد فترة بيتم القبض على اللي وراها".

وتابع: "لما حد بيفتح فيديو يكمل فيه 20 ثانية، الفيس بوك أو يوتيوب بيعرف إنك حابب المحتوى ده، ويبدأ طول الوقت يجبلك نفس المحتوى بشكل مختلف سواء كورة أو سياسة أو غيره"