ناجي خريج مبادرة "مستقبلنا رقمي": بقبض 1700 دولار شهريا من شغل أونلاين

قدّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بالإسكندرية، 3 نماذج من الشباب الملتحقين بـ "مستقبلنا رقمي"، لاستعراض تجربتهم وما اكتسبوه منها، وهم "مروان" و"سها" و"إسلام".

إسلام ناجي، خريج الكلية التكنولوجية معهد الفن الصناعي بالإسكندرية، وواحد ممن أشاد وزير الاتصالات بتجربتهم، يروي أنه عقب تخرجه من الجامعة اهتم بتطوير مهاراته في العمل للحصول على فرص أفضل، وكان ممن يتابعون مبادرات وزارة الاتصالات باستمرار، حتى سمع بمبادرة "مستقبلنا رقمي"، وقرر الالتحاق بها.

وأضاف ناجي لـ"الوطن"، أن المبادرة كانت عبارة عن دورات في 3 مجالات هي "الويب، والداتا، التسويق الرقمي"، وقرر الالتحاق بالتسويق الرقمي، في شهر يوليو الماضي، والتي كانت عبارة عن 3 مستويات نجح في اجتيازها جميعا.

وتابع ناجي، أن نجاحه في الدورة، وفر له فرص عمل في إحدى منصات العمل الحر الشهيرة عالميا، ويعمل حاليا مع 4 شركات من دول مختلفة هي كندا، أمريكا، فرنسا، والإمارات، براتب شهري حوالي 1700 دولار.