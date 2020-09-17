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فيديو.. السراج يعلن تسليم السلطة نهاية أكتوبر المقبل

السراج: حكومة الوفاق تعرضت لمكائد داخلية وخارجية

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وكالات
12:16 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
فايز السراج

فايز السراج

أعلن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، مساء الأربعاء، عزمه على تسليم السلطة، رسميا نهاية شهر أكتوبر المقبل، حتى تتمكن لجنة الحوار من استكمال الإجراءات، بحسب تصريحاته.

وقال "السراج"، في كلمة توجّه بها إلى الشعب الليبي، مساء الأربعاء، إن "حكومة الوفاق" لم تكن تعمل في ظروف طبيعية منذ تشكيلها، إنما كانت تتعرّض للمكائد داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن هناك أطرافا تعمل على عرقلتها، وفق قوله، حسبما نقلت "بوابة أفريقيا" الليبية.

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