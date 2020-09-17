ننشر أسماء مرشحي "تحالف دعم مصر" على "فردي النواب" بالدقهلية

أعلن حزب "مستقبل وطن" أسماء المرشحين بـ"تحالف دعم مصر"، في انتخابات مجلس النواب بالدقهلية علي المقاعد الفردية في 10 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وضمت الأسماء 21 مرشحًا، بينهم 16 مرشحًا لـ"مستقبل وطن" و4 مرشحين لحزب الشعب الجمهوري ومرشح واحد لحزب الإتحاد، حيث وجرى ترشيح "محمد البسيوني" عن حزب الشعب الجمهوري، ووحيد فودة عن "مستقبل وطن" في الدائرة الأولى بمدينة المنصورة، وفى الدائرة الثانية بمركز المنصورة، تم ترشيح محمد عقل ومحمد راس عن "مستقبل وطن".

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مدينة بلقاس، جرى ترشيح وحيد قرقر عن "مستقبل وطن"، ومحمد المعداوى عن حزب الشعب الجمهوري، فيما رشحت القائمة وليد شكري عن "مستقبل وطن"، ومحمد نجاح الشورى عن حزب الاتحاد، في الدائرة الرابعة بمدينة"طلخا"، ورشحت القائمة شوقي عبدالعليم ونصحى البسنديلى عن "مستقبل وطن"، ومكرم رضوان عن الشعب الجمهوري، في الدائرة الخامسة بمدينة "دكرنس".

وفى الدائرة السادسة بمدينة "منيه النصر" تم ترشيح محمد أبو خالد ومحمد الناغي، عن "مستقبل وطن"، فما رشحت القائمة مصطفى محروس ومجدى الأمير عن"مستقبل وطن" فى الدائرة السابعة بمدينة المنزلة، كما تم ترشيح أسامة راضي وأحمد الألفي عن مستقبل وطن في الدائرة الثامنة.

وفي الدائرة التاسعة بمدينة"أجا" تم ترشيح أحمد عبدالفتاح دياب وإيهاب أنيس عن حزب مستقبل وطن، إلى جانب أسامة عبد العاطي عن حزب الشعب الجمهوري، ومحمد السعيد عوض عن حزب مستقبل وطن، في الدائرة العاشرة ومقرها "السنبلاوين".