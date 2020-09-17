30 سبتمبر.. الحكم النهائي في قضية محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر

كشف أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تحدد يوم 30 سبتمبر كموعد للنطق النهائي في قضية الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر.

كان محمد رمضان، قال إنه لا يمانع من تعويض الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، ولكن الأخير هو من اختار طريق التشهير، "أي حد في الدنيا اتفصل يقدم تظلم ويقول يا جماعة أنا مقصدش وكده، بس إحنا سبنا الاتجاه خالص وروحنا نقول محمد رمضان السبب"، موضحًا أنه ليس مخطئا في الواقعة، ولو أخطأ لقاضته وزارة الطيران المدني.

وأضاف "رمضان"، خلال حواره في برنامج "التاسعة مساء"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة التليفزيون المصري، أنه يناشد الجمهور بدعم الطيار الموقوف، كي يتقدم بطعن ضد قرار فصله ومن ثم العودة إلى عمله، "هو مش راضي يتقدم بطعن ضد قرار فصله، عامل زي الطالب لما يتفصل من المدرسة، ما بيصدق يتفصل".

وتابع: " أنا معنديش نظرية المؤامرة، البوصلة بتاعتي هي الجمهور، كل سنة أعمل خطة أكسب جمهور أكتر وجديد، أنا ضد أذى أي إنسان، وبقوله فرح قلبنا وأرجع شغلك، قدم طعن عشان ترجع الشغل، قضائنا رحيم وحكيم، لما نقدم تظلم هيبقى فيه رحمة، بدل ما يروح يجيب محامين كتير عشان ياخدوا مني 25 مليون جنيه ويقسموا مع بعض، يرجع شغله أحسن".