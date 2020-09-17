التعليم: وصلنا لـ 41 مدرسة يابانية في مصر

أعلن مالك الرفاعي، مسؤول ملف المدارس اليابانية في وزارة التربية والتعليم في مصر، عن وصول عدد المدارس اليابانية في مصر حتى الآن إلى 41 مدرسة، بجانب مدرستين ستدخلان الخدمة ليصبح إجمالي المدارس اليابانية في مصر 43 مدرسة في الفترة المقبلة.

وأضاف "الرفاعي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن هناك تطورا كبيرا في التعليم، في ضوء توجهات الدولة للاهتمام بقطاع التعليم، حيث تسير الدولة بمعدل مميز.

وأردف أن هناك زيادة واضحة في الأطفال المقبلين على المدارس اليابانية، حيث كانوا في العام الماضي 6300 طفل، وزادوا في العالم الدراسي الحالي بأكثر من ألفي طفل جديد، ومن المتوقع زيادة ألفين آخرين في العام الدراسي المقبل.