للحصول على رقم 1.. مرشحو النواب بالمنوفية يفترشون الأرض أمام المحكمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لعدد من مرشحي مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية ومؤيديهم، وهم يفترشون الأرض أمام محكمة شبين الكوم، قبل ساعات من فتح باب قبول أوراق المرشحين من قبل المحكمة.

وشهد محيط المحكمة، تواجد ما يقرب من 18 مرشحا ومؤيديهم، في محاولة منهم الدخول إلى المحكمة مبكرا لحجز المقاعد الأولى في قوائم المرشحين، حيث قاموا فيما بينهم بتنظيم عملية الحضور بأرقام مسلسلة لدخول المحكمة بأسبقية الحضور.

يذكر أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تستقبل اليوم، طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات.