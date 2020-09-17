رئيس التحرير

محمود مسلم

للحصول على رقم 1.. مرشحو النواب بالمنوفية يفترشون الأرض أمام المحكمة

أرقام مسلسلة لدخول المرشحين المحكمة بأسبقية الحضور

كتب:

إبراهيم الديهي
02:27 ص | الخميس 17 سبتمبر 2020
مرشحي النواب يفترشون الأرض بالمنوفية

مرشحي النواب يفترشون الأرض بالمنوفية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لعدد من مرشحي مجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية ومؤيديهم، وهم يفترشون الأرض أمام محكمة شبين الكوم، قبل ساعات من فتح باب قبول أوراق المرشحين من قبل المحكمة.

وشهد محيط المحكمة، تواجد ما يقرب من 18 مرشحا ومؤيديهم، في محاولة منهم الدخول إلى المحكمة مبكرا لحجز المقاعد الأولى في قوائم المرشحين، حيث قاموا فيما بينهم بتنظيم عملية الحضور بأرقام مسلسلة لدخول المحكمة بأسبقية الحضور.

يذكر أن محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تستقبل اليوم، طلبات المرشحين الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس النواب بمراكز ومدن محافظة المنوفية، وفق ما أعلنت عنه اللجنة العليا للانتخابات. 

اقرأ المزيد:

تعليم المنوفية: غلق تظلمات الثانوية في الدور الثاني غدا

بدء حصاد محصول الذرة بمزرعة الراهب التابعة لجامعة المنوفية

محافـظ المنوفية ورئيس جامعة الأزهر يكرمان أوائل الثانوية

التنمية المحلية: المنوفية الأكثر تلقيا لطلبات التصالح

التنمية المحلية: المنوفية أكثر المحافظات المترددة على طلبات التصالح

محافظ المنوفية يلتقى وفد شركتي جاب الفرنسية و"ECG" للاستثمارات

1200 قرض حسن من "أورمان المنوفية" لدعم معارض الأثاث المنزلي

"خطة التعليم الهجين في ظل كورونا".. ندوة بتربية المنوفية

رئيس جامعة المنوفية يتفقد التجهيزات النهائية لمعهد تكنولوجيا المعلومات

وكيل "صحة المنوفية" يتفقد مستشفى منوف العام