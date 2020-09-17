الوسط الفني في 24 ساعة: ألبوم جديد ونهاية نزاع قديم ووفاة منتج

شهد الوسط الفني بعض الأحداث المهمة خلال الـ24 ساعة المنقضية، بين ألبومات جديدة وحكم قضائي في نزاع شهير ووفاة أحد المنتجين.

الأحداث التي شهدها الوسط الفني، أمس، نستعرضها معكم كما يلي:

أصالة تطرح ألبومها الجديد "لا تستسلم"

طرحت الفنانة السورية أصالة نصري، ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم" من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أول ألبومات أصالة بعد غياب عامين عن الغناء.

ويتضمن الألبوم 20 أغنية خليجية وهي "لا تستسلم، سوي، ووش كنت تقول، ونظرتي، ويوم لي، ويلطف بحالي، وأنا معاك، والله وتفارقنا، ورفقا، وأنا عمري، ونعم أشتاق، وبيان، وغيمتك هلت، ويا مثبت، وكالمعتاد، والمحك، وغمض عيونك، وما عرفت أنطق، واشتقتلك، ودروب الأماني".

وتلقت أصالة تهاني الفنانين وجمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمناسبة الألبوم الجديد.

القضاء يصدر حكمه الأخير في نزاع بهاء سلطان ونصر محروس

حاله من الفرح سيطرت علي جمهور بهاء سلطان، بعد إعلانه عبر صفحته بموقع "فيسبوك" فسخ عقده مع نصر محروس .

وكتب سلطان "أولا انتوا واحشني جدا ومبسوط من رد فعلكم، وقد إيه بعدي عنكم والانتظار كان صعب بالنسبالي وأثر معايا نفسيا خلال الفتره إلي فاتت، بس الحمدلله القضية أخذت شكل من الناحية القانونية أفضل وقريبا هطلع أوضح ما ترتب على الجلسة الأخيرة من القضية والتي كانت أمس 9/15".

وفسخ التعاقد بين بهاء سلطان ونصر محروس، لم يكن بالتراضي ولكن جاء بحكم قضائي من المحكمة.

وفاة محمد زعزع منتج "فرقة ناجي عطالله"

توفي المنتج الفني محمد زعزع، منذ قليل، حسبما أعلن ابن شقيقته حمادة هشام، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

ونعت الفنانة منة فضالي، المنتج الراحل، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، حيث نشرت صورته وعلقت عليها، قائلة: "سبحان من له الداوم، الله يرحمه، ويغفر له، وإنا لله وإنا إليه راجعون، المنتج الفني محمد زعزع في ذمة الله، اللهم أحسن خاتمتنا.. مع السلامة يا غالي يا أطيب خلق الله".

يُذكر أن محمد زعزع شارك كمنتج فني في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسلات "أوراق التوت"، و"فرقة ناجي عطاالله"، وأفلام "أحكي يا شهرزاد"، و"الباب يفوت أمل".