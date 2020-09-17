مطر والأقرع بالدائرتين الأولى والثانية على قائمة "مستقبل وطن" بشمال سيناء

توافد المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب، إلى محكمة العريش، اليوم، لتقديم أوراق ترشحهم بعد إجراء الكشف الطبي بمستشفى العريش العام.

قال مصدر بمستشفى العريش العام، إن أكثر من 10 أشخاص أجروا الكشف الطبي سواء من الدائرة الأولى المحتملة التي تضم العريش العاصمة ومدينتي الشيخ زويد ورفح، أو من الدائرة الثانية التي تضم بئر العبد ورمانة والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وأكد يسري جاسر الأمين العام لحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، بترشيح عزيز مطر ونصرالله الأقرع مستقبل وطن من العريش فردي أيضا.

فيما أكد سلامة الرقيعي عضو مجلس النواب الحالي، أنه سوف يخوض الانتخابات فردي في دائرة بئر العبد رمانة وسط سيناء.

فيما لم تتضح الرؤيا حتى اللحظة بشأن باقي المرشحين إن كانت هناك تكهناك بترشيح إبراهيم أبو شعيرة ورحمي بكير النواب الحاليين، عن العريش وجازي سعد عن وسط سيناء في الدائرة الثانية، ألا أن تلك جميعها تكهنات غير دقيقة بحسب أعضاء مجلس النواب الحاليين أنفسهم.

ليبقى الصراع قائم على أشده في الدائرة الأولى والثانية، وخصوصا في المناطق القبلية مثل البياضية والأخارسة والعقايلة والسماعنة في بئر العبد، وفي قبيلة الفواخرية بالعريش ممثلين قسم ثالث العريش، وأبو صقل ممثلين قسم أول الذي يتبعه حي الضاحية وكرم أبو نجيلة وغالبية الوافدين، وصراع قسم ثالث ورابع يبقى شديدا لنية أهالي تلك المناطق الترشح ونيل حق التميل البرلماني.

هذا وقد أعلن عدد من المرشحين نيتهم خوض الانتخابات فقد أعلن اثنين من قبيلة الرياشات، واثنين من قبيلة السواركة عن الدائرة الأولى ممثلين عن الشيخ زويد ورفح، ولم تتضح الرؤية بشأن قبيلة الرميلات والتي أعلنت عن نية 3 من أبناء القبيلة ولكن يبدوا أنه بشكل غير رسمي حتى اللحظة.